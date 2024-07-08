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Россиянин "заказал" наркотики из Таиланда в игровой приставке

15:18
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Таможенники раскрыли преступление

До 20 лет лишения свободы и до миллиона рублей штрафа грозит россиянину, который "заказал" марихуану из Таиланда в игровой приставке.

Оценить содержимое посылки организатор поставки не успел. Ею заинтересовались на Шереметьевской и Центральной почтовой таможне. Мужчину задержали с поличным.

По его словам, он купил наркотик через знакомых в Таиланде, чтобы затем реализовать в России. Продавцы упаковали зелье в игровую приставку и положили её в коробку, прикрыв для вида конфетами.

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Изъятые наркотики из Таиланда
Изъятые наркотики из Таиланда
Изъятые наркотики из Таиланда
Изъятые наркотики из Таиланда
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