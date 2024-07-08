В Москве продолжается строительство станции "Митьково" МЦД-3

Ее откроют уже совсем скоро

Уже в этом году на МЦД-3 появится новая станция "Митьково". Расположена она в центре Москвы. У пассажиров появятся новые маршруты, например, можно будет сделать пересадку на БКЛ. Строительство объекта уже почти завершено. Что осталось доделать и почему строители принимали непростые решения?

Несмотря на плотную городскую застройку и постоянное движение поездов, строительство новой станции "Митьково" третьего Московского центрального диаметра не прерывается ни на один день. Самые сложные работы уже завершены, на очереди этап отделки.

"Запускалось движение поездов МЦД-3, нашей прямой обязанностью было успеть построить подземную часть вестибюля, которая находится за моей спиной, для того чтобы уже сразу уложить железнодорожный путь по маршрутам МЦД-3 - это два главных пути. В противным случае, мы просто не смогли бы построить бетонную часть под действующей железной дорогой", - пояснил Дмитрий Северинов, руководитель проекта строительства ОСК 1520.

Открытие станции позволит улучшить транспортную доступность для жителей районов Сокольники и Красносельский. Для прохода на станцию пассажиры смогут воспользоваться эскалатором, лифтом или лестницей.

Навес на платформе выполнен в форме крыла ласточки, такое необычное инженерное решение выбрано не случайно. Зимой снег на крыше не сможет скапливаться из-за установленной системы обогрева, а в солнечную погоду пассажиры смогут здесь спасаться от жары.

"Митьково" станет 39-й станцией МЦД-3 и еще одним городским вокзалом Москвы. Открытие остановочного пункта на границе районов Сокольники и Красносельский улучшит транспортную доступность для 100 тысяч столичных жителей, позволив прокладывать свои маршруты с учётом пересадки на станции "Сокольники" Большой кольцевой и Сокольнической линий метро.

"Нам удалось построить тоннель, который исключает сечение маршрутов казанского направления с поездами МЦД-3. Было построено два пути на участке от Казанского вокзала до станции Николаевка, построен Николаевский путепровод, тем самым мы обеспечили строительство двух путей, соединяющих две дороги. Такого раньше здесь движения не было", - сообщил Александр Черков, заместитель начальника ДКРС Москва ОАО "РЖД".

В будущем остановки наземного транспорта перенесут ближе к железной дороге. Пересадка на МЦД будет занимать всего пару минут. Специалисты благоустроят прилегающую территорию рядом - высадят деревья и кустарники, сделают освещение. Запуск станции планируется уже в этом году.

Сергей Деянов, "ТВ Центр"

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