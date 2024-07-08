Семья москвичей спасла и выходила маленьких утят

Две недели птенцы жили на кухне московской квартиры

Такой крякающий пакет вместо сменки в школу принесли двое московских ребят. На железнодорожном переходе они заметили семь пищащих комочков. В поисках мамы те карабкались через рельсы, не подозревая о приближающейся электричке. Родители школьников буквально за пару минут успели спасти утят.

Как птенцы оказались на железной дороге и что случилось с их матерью, узнать уже не удастся. Из школы Дарья Мазаева отнесла утят к себе домой.

"Посадили в коробку, дали им отдохнуть, успокоиться, потому что они, конечно, очень нервничали, пищали, бегали, искали маму, как и любой ребёнок. Постепенно они успокоились", - рассказала она.

Две недели птенцы жили на кухне московской квартиры, а по вечерам плавали в ванной. Брат с сестрой успели к ним привязаться, а восьмилетний Рафаил даже подготовил доклад об утках для школьного урока.

Подросших утят Мазаевы перевезли на дачу. Детскую песочницу приспособили под пруд. А когда птенцы подрастут и научатся летать, их отпустят на волю в одном из московских парков. И это правильное решение, говорят орнитологи - ведь птицы уже привыкли к людям.

"Они дружно вольются в общую семью наших московских уток и будут вместе с нами жить. У нас в Москве птицы, в том числе водоплавающие, уже стали синантропными - зависимыми от человека. В Москве уже целые популяции уток, которые из года в год живут с нами и отказались от перелетов", - пояснил Вадим Мишин, основатель реабилитационного центра и приюта для птиц "Орнитарий" в парке Сокольники.

К осени водоплавающие начнут формировать стайки, в которые и смогут принять новых соплеменников. А люди, которые их выходили, будут навещать и подкармливать своих подопечных - ведь птенцы теперь воспринимают их как своих родителей.

Полина Кастрицкая, "ТВ Центр"

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