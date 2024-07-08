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Кремль опроверг передачу Путиным послания Байдену

13:04
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Через венгерского премьера никаких посланий не передавали

Российский лидер Владимир Путин не передавал через премьера Венгрии Виктора Орбана, побывавшего в Москве, каких-либо посланий президенту США Джо Байдену. Об этом рассказал в понедельник, 8 июля, спикер Кремля Дмитрий Песков.

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Пресс-секретаря главы государства попросили прокомментировать, не везет ли Орбан, направляющийся в Вашингтон на саммит Североатлантического альянса, послание от Путина Байдену или другим участникам предстоящего мероприятия НАТО.

Песков ответил отрицательно, не вдаваясь в какие-либо подробности по данному вопросу. Однако он подчеркнул, что Россия считает очень важными попытки премьера Венгрии Виктора Орбана помочь в урегулировании ситуации на Украине с учетом позиций обеих сторон, сообщает ТАСС.

Что касается визита Виктора Орбана в Соединенные Штаты, в администрации венгерского политика пояснили, что его официальная цель — участие в саммите НАТО в Вашингтоне. Однако наряду с этим премьер Венгрии намеревается использовать эту поездку и для дальнейшей реализации своей "миссии мира".

Тем временем привет американцам передал зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев. В День независимости США политик отметил, что "гораздо меньше и тише сегодня в Америке говорят о самой Гражданской войне". Медведев объяснил это тем, что "слишком видны мрачные параллели с сегодняшним днем".

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