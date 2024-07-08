МИД отметил упадок разведслужб США

Спецслужбы сочиняют небылицы о России
Часть противоречий между Москвой и Вашингтоном замешана на глупости американской стороны, считает замглавы МИД России Сергей Рябков. Дипломат пояснил, что американское разведсообщество, ворочающее десятками миллиардов долларов, сочиняет небылицы о России.
В частности, огромная спецслужба порождает фантом о готовности России разместить ядерное оружие в космосе. Рябков признается, что ему становится не по себе – так как ничего более далекого от действительности и лишенного какой бы то ни было логики не встретишь.
Как заявил Рябков в интервью журналу "Международная жизнь", подобные мифы косвенно свидетельствуют о падении квалификации и общего уровня работы этого громаднейшего аппарата". США сочиняют эти небылицы вместо того, чтобы вывести свое тактическое ядерное оружии из Европы или, по крайней мере, не заниматься его модернизацией.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram