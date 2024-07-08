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Бомбардировщики ВКС России обманули украинскую ПВО

13:16
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Ракеты уничтожили военный завод в Киеве

Обманный маневр совершили в ночь на 8 июля четыре бомбардировщика Воздушно-космических сил России. Самолеты поднялись в небо, однако, вопреки ожиданиям украинских наблюдателей, не выпустили ракеты.

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А реальную атаку, по данным Telegram-канала WarGonzo, экипажи ВСК России устроили днем. Они нанесли удар по Киеву – причем действовали из Миллерово в Ростовской области, максимально близко к линии боевого соприкосновения. В результате украинские системы ПВО не успели сориентироваться.

Как сообщалось ранее, основной целью дневной атаки стали объекты в Киеве. По военным целям в столице Украины ударили три "Кинжала". Ракеты поразили, в частности, военный завод "Артем". Взрывы гремели также на военных аэродромах в нескольких областях Украины.

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