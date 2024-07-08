Подать заявку можно до 21 июля

Продолжается прием заявок на III Всероссийский конкурсный отбор "Женщины за здоровое общество". Конкурс проводится с целью укрепления политики общественного здоровья, поддержания традиционных семейных ценностей и объединения женщин-лидеров, занятых в социальной сфере.

Заявки принимаются в четырех номинациях: "Здоровьесберегающие технологии", "Материнство и детство", "Здоровый образ жизни", "ИИ и цифровые решения для здоровья".

Награждение победителей и финалистов состоится в рамках IV Евразийского женского форума в Санкт-Петербурге 18-20 сентября 2024 г.

Зарегистрироваться и подать заявку можно до 21 июля по ссылке.

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