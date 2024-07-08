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Открыт прием заявок на соискание просветительской награды Знание.Премия — 2024

13:43
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Заявки принимаются до 30 сентября

Российское общество "Знание" запустило четвертый сезон главной просветительской награды страны Знание.Премия. Заявки принимаются до 30 сентября 2024 года на официальном сайте. Регистрировать можно себя, проекты, компании и других людей, которые внесли значительный вклад в просвещение в 2023–2024 годах.

В четвертом сезоне проекта девятнадцать номинаций, две из которых новые. К Году семьи в России приурочена номинация "За вклад в сохранение семейных ценностей". Соискателями могут стать просветители и проекты, способствующие укреплению института семьи. Номинация "За вклад в просвещение в сфере “Экология и Туризм”" — для тех, кто развивает туристический имидж регионов России и культуру гостеприимства, повышает экологическую ответственность населения.

С 2023 года награда также вручается иностранцам в номинации "Иностранный просветитель года" и подросткам от 12 до 17 лет в номинации "Юный просветитель года".

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества "Знание". Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет, в который войдут государственные деятели, кандидаты и доктора наук, руководители компаний, молодежных организаций и другие профессионалы в своих областях.

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