Иллюзий у Москвы нет

Россия не испытывает особых надежд на улучшение отношений с Францией в свете парламентских выборов в этой стране. Об этом заявил в понедельник, 8 июля, пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как отметил политик, "для России определенно лучше победа тех политических сил, которые являлись бы сторонниками усилий по реставрации наших двусторонних отношений".

Однако на практике "пока такой ярко выраженной политической воли мы ни у кого не видим", рассказал Песков. Соответственно, "в этом плане особых надежд и особых иллюзий мы не питаем".

При этом спикер Кремля указал на то, что, судя по результатам выборов во французское Национальное собрание, "происходит определенный дрейф предпочтений французских избирателей", причем он "малопредсказуемый", сообщает ТАСС.

Тем временем в Североатлантическом альянсе испугались, что Франция может выйти из военного командования НАТО в случае победы партии Марин Ле Пен на выборах во французское законодательное собрание. Брюссель боится, что "войска, которые Франция выделяет НАТО, могут быть более низкого ранга", да и их количество может сократиться.

Сама Ле Пен предупреждает, что "Франция погружается в болото". Поскольку по итогам выборов три блока получат более-менее одинаковое влияние в Нацсобрании, работа парламента будет парализована, убеждена политик.

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