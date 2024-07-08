Макрон не принял отставку премьера Франции Атталя

В стране подводят итоги парламентских выборов

Президент Франции Эмманюэль Макрон не принял отставку премьера республики Габриэля Атталя, о которой глава правительства попросил в понедельник, 8 июля, по завершении второго тура парламентских выборов.

Ранее сообщалось, что коалиция левых партий "Новый народный фронт" одержала победу на выборах в Национальное собрание Франции, а президентская партия стала лишь второй. Однако никому не удалось получить абсолютное большинство депутатских мандатов.

Макрон попросил премьер-министра Франции и члена президентской партии "Возрождение" Габриэля Атталя пока остаться на своем посту, чтобы "обеспечить стабильность" в государстве, сообщает Agence France-Presse.

Между тем спикер Кремля Дмитрий Песков рассказал, что Россия не испытывает особых надежд на улучшение отношений с Францией в свете парламентских выборов в этой стране. Он также указал, что "происходит определенный дрейф предпочтений французских избирателей", причем он "малопредсказуемый".

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