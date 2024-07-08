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Орбан рассказал, почему Путин и Зеленский отвергли идею прекращения огня

14:05
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Венгерский политик побывал и в Киеве, и в Москве

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан рассказал, что во время переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским 2 июля и российским лидером Владимиром Путиным 5 июля задавал своим визави один и тот же вопрос — о возможности ограниченного по времени перемирия.

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Орбан предлагал сделать паузу в боевых действиях в зоне специальной военной операции, исходя из соображений ускорения возвращения сторон конфликта за стол переговоров.

Однако, как рассказал венгерский политик, и Зеленский, и Путин дали одинаковый ответ — отрицательный. Они сочли, что временное прекращение огня даст преимущество противнику, сообщает РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин подчеркнул, что прекращение огня на Украине невозможно без достижения четких договоренностей, которые были бы необратимыми и приемлемыми для Москвы. При этом одно из главных условий договоренности — полный вывод украинских войск из Донбасса и Новороссии.

Виктор Орбан, пообщавшись с лидерами обеих стран, отмечал, что позиции Москвы и Киева очень далеки друг от друга, нужно сделать многое, чтобы приблизить завершение конфликта. При этом венгерский политик назвал переговоры с Путиным открытыми и честными.

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