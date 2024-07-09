Гороскоп на сегодня, 9 июля, для всех знаков зодиака

Луна попала под горячую руку Марса

Овны

В творческих проектах, любви и спорте могут возникнуть проблемы. Если у вас есть дети, смотрите за ними хорошенько, не оставляйте без контроля взрослых.

Тельцы

Марс в вашем знаке раздражен и сливает свой гнев на бедную Луну. Не будьте как Марс – не обижайте тех, кто вообще не при делах, включите хладнокровие.

Близнецы

Если при вас кому-то перемывают косточки и сплетничают, не участвуйте – это сохранит вашу репутацию. А еще следует быть бдительными в пути.

Раки

Даже если ваши друзья финансисты или успешные бизнесмены, не спешите затевать с ними бизнес или слушать их советы. С деньгами сейчас нужно быть осторожнее.

Львы

Ваша Луна попала под горячую руку Марса, из-за чего дела могут пойти не по плану. Остерегайтесь поступков, которые могут бросить тень на вашу репутацию.

Девы

Препятствия на работе или учебе способны вывести из себя любого. Представьте, что вы сдаете экзамен на стрессоустойчивость и вам нужен высокий балл.

Весы

Берегите свои личные тайны – вы можете случайно их раскрыть в пылу ссоры. Вы любите доказывать свою правоту, но иногда это слишком дорого обходится!

Скорпионы

Вас могут подвести бизнес-партнеры, коллеги или любимый человек. Рассчитывайте только на себя, а если не получится – напоминайте, контролируйте, будьте на связи.

Стрельцы

Если сейчас вы на отдыхе, не стоит бежать на экстремальные аттракционы и карусели. Тем, кто остался дома, тоже не помешает забота о своей безопасности.

Козероги

Вас может расстроить кто-то из детей или любимый человек, задев очень болезненную тему. Приготовьтесь к такому варианту и придумайте, как поступить.

Водолеи

День повышенной аварийности в быту: нужна осторожность с острыми предметами, горячей водой. Замедлитесь и действуйте осознанно, тогда все будет хорошо.

Рыбы

Добросовестно выполняйте свои обязанности на работе и не спорьте с начальством, если оно у вас есть. Эмоционально день тяжелый, но вы справитесь.

Лилия Любимова для "ТВ Центра"

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