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Минобороны опровергло заявления Киева об ударе России по гражданским объектам

14:06
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Киев лжет о намеренном обстреле мирных кварталов

Российские войска утром 8 июля нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности. Целью стали объекты военной промышленности Украины и авиационные базы ВСУ, сообщили в Минобороны России.

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В военном ведомстве подчеркнули, что удар стал ответом на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики. Цели достигнуты, назначенные объекты поражены.

В Минобороны особо отметили, что киевский режим распространяет ложную информацию о якобы намеренном ракетном ударе России по гражданским объектам. Это абсолютно не соответствуют действительности: фото и видеокадры из Киева однозначно подтверждают, что разрушения стали следствием падения украинской ракеты ПВО, запущенной в черте города.

Подобные инциденты киевский режим устраивает всякий раз накануне проведения очередной сходки своих покровителей из НАТО, подчеркнули в военном ведомстве. Цель таких истеричных провокаций – выбить дальнейшее финансирование для продолжения войны до последнего украинца, заключили в Минобороны.

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