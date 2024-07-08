Песков: Путин хочет найти политико-дипломатическую развязку конфликта с Украиной

Однако Киев обставляет возобновление переговоров неприемлемыми условиями

Российская сторона одобряет предложение Турции о создании платформы для урегулирования ситуации на Украине. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как подчеркнул спикер Кремля, "Путин — убежденный сторонник предпочтительности политико-дипломатических усилий по поиску развязки украинского конфликта".

Песков напомнил, что Москва никогда не отказывалась от переговоров — "наоборот, мы были сторонниками переговоров с участием всех заинтересованных сторон", сообщает РБК.

Между тем венгерский премьер Виктор Орбан, побывавший в Киеве и в Москве, рассказал, что лидеры Украины и России отказались от идеи временного прекращения огня даже ради ускорения мирных переговоров. И Зеленский, и Путин полагают, что противник использует такую паузу в своих интересах.

При этом Владимир Путин объяснял, что Киев не допускает мысль о прекращении огня, поскольку в этом случае исчезает предлог для продления режима военного положения, а это значит, что Украине придется проводить президентские выборы.

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