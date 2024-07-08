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Семнадцать человек пострадали в аварии автобуса в Красноярском крае

14:30
  • понедельник
  • 08 июля 2024

В числе раненых семеро детей

Уголовное дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности в Красноярском крае. В столкновении рейсового автобуса с "Камазом" пострадали 17 человек.

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Автобуса следовал из Красноярска в Шарыпово.  На 41-м километре дороги "Ачинск - Ужур - Троицкое" водитель решил обогнать "Камаз". Результатом опасного маневра стало столкновение, обе машины съехали в кювет.

Как сообщили в СУ Следственного комитета по Красноярскому краю, в автобусе находились 17 пассажиров, в том числе 7 несовершеннолетних детей. Все пострадавшие доставлены в медицинские учреждения.

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