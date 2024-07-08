ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Канье Уэст — это хорошо": МИД оценил визит рэпера в Россию

14:36
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Концертов музыкант не давал

Посещение Москвы американским рэпером Канье Уэстом — это позитивный знак. Такую оценку высказал в понедельник, 8 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Уэст приезжал 30 июня на день рождения своего бизнес-партнера, дизайнера Гоши Рубчинского. Концертов музыкант не давал.

Как заявил Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", приезд в Россию всемирно известных исполнителей дает им возможность "незашоренно посмотреть на происходящее, убедиться в том, что Россия привлекательна".

Из этого замминистра сделал вывод о том, что "Канье Уэст — это хорошо".

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие известные российские деятели культуры и искусства покинули страну. Причины их отъезда варьируются от политических убеждений до опасений за безопасность и свободу самовыражения.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Канье Уэст
Канье Уэст
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.