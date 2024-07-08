"Канье Уэст — это хорошо": МИД оценил визит рэпера в Россию

Концертов музыкант не давал

Посещение Москвы американским рэпером Канье Уэстом — это позитивный знак. Такую оценку высказал в понедельник, 8 июля, заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.

Уэст приезжал 30 июня на день рождения своего бизнес-партнера, дизайнера Гоши Рубчинского. Концертов музыкант не давал.

Как заявил Рябков в интервью изданию "Международная жизнь", приезд в Россию всемирно известных исполнителей дает им возможность "незашоренно посмотреть на происходящее, убедиться в том, что Россия привлекательна".

Из этого замминистра сделал вывод о том, что "Канье Уэст — это хорошо".

После начала специальной военной операции на Украине в феврале 2022 года многие известные российские деятели культуры и искусства покинули страну. Причины их отъезда варьируются от политических убеждений до опасений за безопасность и свободу самовыражения.

Депутат Государственной думы Дмитрий Белик заявил, что россиян-релокантов, занявших антироссийскую позицию, необходимо лишать гражданства России. Более того, парламентарий предложил сформировать списки таких лиц как нежелательных для посещения нашей страны.

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