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Нарендра Моди прибыл в Россию

14:41
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Его примет российский президент

Премьер-министр Индии Нарендра Моди в понедельник, 8 июля, прилетел в Россию. Самолет политика Boeing 777 приземлился в столичном аэропорту Внуково.
Моди рассказал об ожидании встречи с "другом Владимиром Путиным"

Спикер Кремля Дмитрий Песков, предваряя прибытие индийского политика, рассказал, что Владимир Путин и Индии Нарендра Моди 9 июля проведут переговоры в узком и расширенном формате. Хотя "не предусматривается какого-либо совместного общения с прессой", расширенный обмен мнениями в двух форматах "в значительной степени компенсирует отсутствие заявлений для СМИ", отметил Песков.

Это косвенно подтверждает слова источника Bloomberg о том, что громкие объявления от лидеров России и Индии в рамках визита маловероятны — Моди летит в Москву не ради важных официальных сообщений, а чтобы послать миру сигнал о том, что два государства по-прежнему близки.

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Нарендра Моди
Нарендра Моди
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