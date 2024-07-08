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ВС России уничтожили три установки HIMARS с западными операторами

14:53
  • понедельник
  • 08 июля 2024

ПВО сбила 30 украинских дронов

Три американские пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS уничтожено в зоне СВО за сутки. Ликвидировано до 10 иностранных специалистов, которые обслуживали эти системы, сообщили в Минобороны России.

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По данным военного ведомства, оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией ВС России нанесено поражение скоплениям живой силы и военной техники противника в 122-х районах. Средства ПВО сбили за сутки четыре французские управляемые авиабомбы "Hammer" и пять реактивных снарядов HIMARS. Также уничтожено 30 беспилотных летательных аппаратов.

Также утром 8 июля ВС России нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам военной промышленности Украины и авиационным базам ВСУ. Все назначенные цели поражены. Заявления киевского режима о якобы намеренном ударе российскими ракетами по гражданским объектам не соответствуют действительности.

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