Никита Белых оправдан по делу о злоупотреблении полномочиями

Политик уже отсидел восемь лет за взятку

Кировский областной суд оправдал в апелляционной инстанции экс-губернатора региона Никиту Белых по делу о злоупотреблении полномочиями. Такое решение было вынесено в понедельник, 8 июля.

Производство по уголовному делу в части обвинения Белых в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 Уголовного кодекса России, было решено прекратить за отсутствием состава преступления, признав за ним право на реабилитацию, сообщает ТАСС.

21 июня Никита Белых вышел на свободу в связи с истечением срока наказания — от отсидел восемь лет по обвинению в получении крупной взятки. Перед выходом из колонии экс-губернатор Кировской области написал письмо общественности, в котором попросил пока его не тревожить.

Между тем начальник Главного управления связи ВС России, заместитель начальника Генштаба генерал-лейтенант Вадим Шамарин арестован по делу о коррупции. Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

В конце апреля суд отправил в следственный изолятор Тимура Иванова – заместителя уже бывшего министра обороны Сергея Шойгу. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. Также по делу арестованы бизнесмен Сергей Бородин и совладелец "Олимпситистроя" Александр Фомин.

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