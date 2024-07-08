Украина и Польша подписали соглашение о гарантиях безопасности

Подписи под документом поставили Владимир Зеленский и Дональд Туск

Власти Польши и Украины в понедельник, 8 июля, подписали в Варшаве соглашение о долгосрочном сотрудничестве в сфере обороны и безопасности. С польской стороны документ подписал премьер-министр Дональд Туск, от Украины подпись на соглашении поставил президент Владимир Зеленский.

В польской столице, куда прибыл с официальным визитом Зеленский, проходят переговоры политиков и в расширенном составе, и в формате "с глазу на глаз". Ожидается, что Туск и Зеленский обсудят вопрос о присоединении Украины к НАТО.

В Польше подчеркивают, что "этот вопрос вряд ли будет решен, но мы не сходим с пути вступления Украины в альянс", сообщает ТАСС.

Между тем российский лидер Владимир Путин выступил с инициативой создания новой системы евразийской безопасности. Он подчеркнул, что прежде всего должно начаться постепенное сворачивание внерегиональных военных сил. Наряду с этим евразийская система безопасности должна включать вопросы экономики, преодоление бедности и другие социальные вопросы.

Издание Politico отмечало, что на фоне провалов ВСУ на фронте давление на западных лидеров с призывом сесть за стол переговоров с президентом России Владимиром Путиным лишь усилится. Чтобы успокоить Польшу и Прибалтику, можно рассмотреть предоставление этим государствам определенных гарантий безопасности, полагают источники.

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