Толстой назвал кандидатов от "Единой России" командой мэра в МГД

Петр Толстой, секретарь Московского городского регионального отделения партии "Единая Россия", провел встречу с подавшими документы для участия в выборах депутатов Мосгордумы сопартийцами.

"Мы все являемся командой мэра Москвы Сергея Собянина. И мы можем смело использовать в нашей предвыборной работе те аргументы, те достижения, которые есть на сегодняшний день у правительства Москвы", - заявил он.

Как добавил Толстой, москвичей чаще всего волнуют темы образования, здравоохранения, транспортной доступности. Необходимо знать и понимать проблематику каждого столичного района столицы.

"Хочу вам напомнить, что у нас существует народная программа "Единой России", звучит это очень парадно, но на самом деле все это предложения граждан, которые собирались начиная с выборов в Госдуму, на выборах мэра собирались. Больше 2,5 млн граждан свои предложения представили. И если вы во время встреч с избирателями понимаете, что есть какой-то конструктив в том, что люди предлагают, пожалуйста, не стесняйтесь и собирайте эти наказы для того, чтобы мы лучше понимали проблематику, которая волнует людей", - также отметил Толстой, которого цитирует информагентство "Москва".