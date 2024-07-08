Мишустин призвал пятикратно увеличить производство беспилотной техники

Премьер потребовал максимально локализовать выпуск востребованных моделей в России

Объем выпускаемой в России беспилотной техники к концу десятилетия должен вырасти более чем в пять раз. С таким требованием выступил премьер-министр Михаил Мишустин на стратегической сессии по нацпроекту "БПЛА системы".

Мишустин подчеркнул: важно максимально локализовать выпуск востребованных моделей беспилотной техники в России. С этой целью кабмин намерен поддерживать разработчиков и покупателей такой продукции. Премьер уточнил, что речь идет о грантах на конструкторскую документацию, о субсидиях для научно-производственных центрах, а также о государственном заказе.

Мишустин напомнил: чтобы обеспечить полеты БПЛА в едином воздушном пространстве, надо продолжить работу по созданию инфраструктуры для эксплуатации беспилотников. Также необходимо сократить время на сертификацию аппаратов и снять ненужные административные барьеры, передает ТАСС.

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