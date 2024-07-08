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Путина на выставке "Россия" поблагодарили за "патриотические мурашки"

15:36
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Президент сообщил о создании национального центра

Выставка "Россия"  открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле 2024 года, однако она имела такой успех, что в январе Владимир Путин предложил продлить ее и на летний период. А 1 июля президент подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.

"Конечно, нужно создать условия для того, чтобы сам этот нерв того, что делает страна, чем страна живет, и того, чего она добивается, чтобы это было показано. Поэтому мы договорились, вы всё об этом сейчас сказали, национальный центр будем создавать на площадке ЭКСПО. Это решено", - цитирует главу государства на встрече с сотрудниками и представителями экспонентов выставки-форума "Россия" РИА Новости.

В свою очередь, Владимира Путина поблагодарили за "патриотические мурашки" и рассказали, как один посетитель сломал ногу, но вернулся с гипсом, чтобы осмотреть экспозицию до конца.

Всего экспозицию за все время работы посетили 18,5 млн человек. Президент России поблагодарил организаторов выставки "Россия":

"Важно красиво и талантливо это преподнести, и у вас это получилось, вам большое спасибо".

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