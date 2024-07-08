Венгерский премьер побывал в Киеве 2 июля

Роль посредника между Россией и Украиной могут сыграть США, Китай или Евросоюз, но не Венгрия. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, украинский президент Владимир Зеленский.

При этом глава венгерского кабмина Виктор Орбан, пообщавшись с Зеленским, подчеркнул, что только сами Россия и Украина способны урегулировать продолжающийся между ними вооруженный конфликт.

При этом Орбан отметил, что Евросоюз, Китай и США могут оказать на Москву и Киев решающее влияние и подтолкнуть к мирным переговорам, сообщает ТАСС.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил себя в качестве посредника в урегулировании российско-украинского конфликта. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что это невозможно.

Постпред России при ООН Василий Небензя призывал всех потенциальных посредников и претендентов на эту роль учитывать, что с 20 мая Владимир Зеленский утратил легитимность в качестве президента Украины. Российский дипломат подчеркнул, что обсуждение каких-либо вопросов и, тем более, подписание каких-либо документов с потерявшими легитимность лидерами противоречит здравому смыслу.

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