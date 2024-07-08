Орбан в Китае: как мирные инициативы Будапешта мешают Западу

Следующая остановка венгерского премьера - Вашингтон

"Миссия мира 3.0. Пекин". Так Виктор Орбан назвал свой визит в Китай. До этого были Москва и Киев. Судя по торжественной встрече, приезд имеет важное значение для обеих сторон. И подготовились к нему основательно. Госсекретаря США и канцлера Шольца встречали гораздо скромнее.

"Вопрос о том, когда закончится российско-украинский конфликт, помимо воюющих сторон, зависит от решения трех мировых держав - США, Евросоюза и Китая", - заявил венгерский премьер.

По словам Орбана, китайцы - единственные, кто изначально настаивали на мирном урегулировании. И в этом вопросе основные позиции Пекина и Будапешта совпадают.

"В интересах всех сторон как можно скорее прекратить боевые действия и искать политическое решение. В настоящее время крайне важно соблюдать три принципа: не допускать распространения огня за поле боя, не допускать эскалации войны, не допускать, чтобы кто-либо подливал масла в огонь", - указал Си Цзиньпин.

Те, кто подливают масло в огонь, очень раздражены бурной дипломатической деятельностью венгерского премьера. Венгрия сейчас председательствует в Совете ЕС. Целый ряд высокопоставленных евробюрократов тут же заявили, что Орбан не представляет Евросоюз на внешней арене и не имеет мандата на визит в Россию. Хотя сам Орбан на это и не претендовал, и на переговорах он представляет независимую Венгрию. В НАТО тоже открестились от такого голубя мира. Не для того страны альянса вооружали нацистский режим до зубов и продолжают это делать.

И вот уже Польша подписывает с Украиной соглашение по безопасности. Варшава обещает рассмотреть возможность перехвата ракет в украинском пространстве и передачу Киеву истребителей МиГ, а также содействовать созданию украинского легиона - военного подразделения из граждан Украины, которые сейчас находятся на территории ЕС. И Орбан со своей мирной миссией в милитаристские планы явно не вписывается.

Паул Ронцхаймер, заместитель главного редактора немецкого таблоида Bild, выражает точку зрения коллективного Запада. Мол, венгерский премьер - агент Кремля, а его действия навевают мысли о расколе в Европе.

"Я помогаю Европе. Мой подход заключается в том, как мы можем разработать лучшую политику для Европы. У Китая есть мирный план. Америка проводит политику войны. А Европа вместо того, чтобы следовать собственному стратегическому подходу, просто копирует американскую позицию", - отвечает Орбан.

Но самостоятельная Европа Штатам явно не нужна. Промолчать не мог и Зеленский: мол, он против того, чтобы Будапешт был посредником между Россией и Украиной. Намекнул, что Венгрия, в отличие от Китая и США, слабый и несерьезный союзник. Да еще и смеет не верить в победу Киева.

"У Путина есть четкое представление о том, что происходит и как Россия победит. Все просто: смотрите на факты, источники энергии, численность населения. Путин не может проиграть, это очень логично. Если смотреть на солдат, оружие и технологии, которые используют в войне, то победить Россию - такую мысль трудно даже представить. Вероятность того, можно ли вообще победить Россию, невозможно просчитать", - подчеркнул Орбан.

Следующая остановка - Вашингтон. Там пройдет саммит НАТО. И это основная цель поездки венгерского премьера за океан. В его канцелярии заявили: этот визит в американскую столицу может быть использован в целях продвижения мирной миссии. В Кремле прокомментировали: Москва высоко оценивает эти усилия. Никаких посланий Джо Байдену или другим участникам встречи стран Североатлантического альянса российский лидер не передавал.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр"

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