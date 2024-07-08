Путин освободил от должностей помощников Шойгу в Совбезе

Причина увольнения не уточняется
Президент России освободил от должностей помощников секретаря Совбеза Сергея Шойгу. Указы об увольнении размещены на портале официального опубликования правовых актов.
Как отмечается в документе, подписанном Владимиром Путиным, Наиль Мухитов освобождается от должности помощника секретаря Совета безопасности Российской Федерации. Аналогичный указ издан в отношении Евгения Аношина.
Причина увольнения чиновников не сообщается. Неизвестно также, кто займет освободившиеся посты.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
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