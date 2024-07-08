Путин предложил отдавать неиспользованные остатки маткапитала семьям

Их разрешат тратить на сборы детей в школу

Неиспользованные остатки материнского капитала в размере 10 тысяч рублей нужно выплачивать семьям, которым полагается эта мера социальной поддержки. Такое заявление сделал в понедельник, 8 июля, президент России Владимир Путин.

Как предложил глава государства, "давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем". Он призвал "организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства — просто выплатить семьям эти деньги и все".

Как уточняет РИА Новости, речь идет о том, чтобы выдавать эти деньги на сбор детей в школу.

Заявлению Путина предшествовало принятие Государственной думой в третьем чтении поправок, разрешающих расходовать средства материнского капитала на индивидуальное жилищное строительство через механизм эскроу-счетов. Принятые корректировки устанавливают также механизм возврата средств маткапитала в случае прекращения договора эскроу-счета.

В дополнение к уже существующим направлениям расходования материнского капитала предлагается разрешить тратить эти деньги на покупку путевок в детские лагеря и санатории. Первый заместитель главы комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова подчеркнула, что такая мера позволит значительно улучшить здоровье детей.

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