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Превращение Украины в "свалку" и создание "грязной бомбы" - главное из брифинга Кириллова

16:21
  • понедельник
  • 08 июля 2024

ВСУ применяет недопустимые приемы

Сегодня, 8 июля, состоялся брифинг начальника войск РХБЗ ВС генерал-лейтенант Игоря Кириллова. Он рассказал о том, что на Украину продолжается ввоз отработанного ядерного топлива через Польшу и Румынию, что превращает ее в "свалку" высокоопасных отходов, а Киев регулярно нарушает Конвенцию о запрещении химического оружия.

Так, в ходе СВО более 400 раз ВСУ использовали токсичные химикаты нелетального действия. Большинство подтверждено лабораторией Минобороны.

Кроме того, штурмовые группы противника оснащаются гранатами с веществом "Си-Эс" американского производства, самодельными химбоеприпасами. Помимо этого, применяются списочные химикаты "Би-Зет", синильная кислота, хлорциан. 

Минобороны отмечает многочисленные случаи применения Украиной раздражающего вещества хлорпикрин у Донецка, Богдановки, Горловки, Кременной, Артемовска. Например, в июне ВСУ атаковали позиции российских военных в Грайворонском районе Белгородской области дроном с боеприпасом с токсичной синильной кислотой.

При этом Кириллов отметил, что западные СМИ услышали информацию российского Министерства обороны о нарушениях США и Украиной обязательств по нераспространению оружия массового поражения и в ответ выразили озабоченность по поводу создания Украиной "грязной бомбы" с использованием радиохимических веществ.

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