Телеведущая Мария Киселева: Креативный кампус студии имени Горького растит творческую смену

При поддержке Сергея Собянина реализуется проект "Москва – город кино"

Трехкратная олимпийская чемпионка, телеведущая и актриса Мария Киселева рассказала о бесплатном кинолагере для школьников "Москиносмена".

"В августе у юных москвичей от 13 до 17 лет есть хороший шанс бесплатно попасть в лагерь "Москиносмена". Для этого им нужно до 25 июля рассказать о себе, использовав для этого формат короткометражного игрового или неигрового кино, видеорепортажа, видеоподкаста", - сообщила Киселева, которую цитирует информагентство "Москва".

Победители познакомятся со съемочным процессом, поучаствуют в мастер-классах и создадут собственные короткометражные фильмы в кинопарке "Москино" в Красной Пахре.

"Помогать им в этом будут профессионалы. Этот выездной лагерь организует креативный кампус киностудии Горького при поддержке столичного департамента культуры. Первые смены пройдут с 1 по 8 и с 12 по 19 августа. Всего же до конца года планируется провести пять киносмен, участниками которых станут победители творческого конкурса", - добавила Киселева.

Она также отметила, что при поддержке мэра столицы Сергея Собянина реализуется проект "Москва – город кино", в рамках которого создается Московский кинокластер.

"На огромной территории в ТиНАО строится кинопарк – целый город декораций разных эпох и архитектурных стилей. На месте завода "Метмаш" будет работать крупнейший студийный центр с десятками павильонов, суперсовременным оборудованием. И одной из главных составных частей проекта является возрожденная студия имени Горького, которая вновь, как и советские годы, станет центром съемок детского и юношеского кино", - указала Киселева.

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