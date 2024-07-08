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Путин озвучил интересное предложение по ипотеке для семей

16:47
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Президент выступил с заманчивой инициативой

Владимир Путин провел встречу с семьями-финалистами всероссийского конкурса "Это у нас семейное". Российский лидер выдвинул предложение по созданию специальных выплат многодетным семьям на ипотеку.

"Значит, цель-то заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье, в этом все дело", - цитирует главу государства РИА Новости.

Также Владимир Путин поручил индексировать выплаты в десять тысяч рублей по уходу за детьми с ограниченными возможностями. 

Еще президент выдвинул предложение разрешить выплачивать компенсацию по уходу за ребенком не только родителям, но и близким родственникам, и поддержал идею делать автоматической процедуру ежегодного продления единых пособий на детей.

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