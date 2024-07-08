Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Уже известен срок, когда решение вступает в силу

Закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам начнет действовать с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее эту меру одобрил Совет Федерации, а до него - Госдума.

Возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда, говорил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В итоге решение затронет 7,87 миллиона человек

Ранее Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1% с 1 октября.

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