Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

Уже известен срок, когда решение вступает в силу
Закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам начнет действовать с 2025 года. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Ранее эту меру одобрил Совет Федерации, а до него - Госдума.
Возвращение индексации пенсии работающим пенсионерам позволит вернуть в экономику опытные кадры и повысит производительность труда, говорил ранее спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. В итоге решение затронет 7,87 миллиона человек
Ранее Госдума также приняла во втором и третьем чтениях законопроект, направленный на повышение размера военных пенсий на 5,1% с 1 октября.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram