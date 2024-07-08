Путин озвучил ряд экономических решений для поддержки российских семей

В частности, речь шла об остатке от материнского капитала

На выставке "Россия" Владимир Путин - в пятый раз. В последний день работы экспозиции президента встречают сотрудники: именно они помогли воплотить в жизнь грандиозную идею - организовать пространство, где россияне могли увидеть все достижения регионов нашей огромной страны.

"18 млн человек уже посетили эту выставку. У нас 99% посетителей, когда выходят, говорят, что испытывают чувство гордости за свою страну. Спасибо, что 1 июля вы подписали распоряжение о создании Национального центра "Россия", - заявила Наталья Виртуозова, генеральный директор АНО "Дирекция выставки достижений "Россия".

Этот центр станет продолжением выставки. Его построят в центре Москвы. За 8 месяцев экспозиция стала неотъемлемой частью столицы.

"Был случай показательный - посетитель сломал ногу. Помощь оказали, посадили в карету скорой помощи, отправили в травмпункт, а спустя несколько часов он вернулся с гипсом. Продолжил осмотр экспозиции", - рассказал Сергей Агафонов, врач скорой медицинской помощи ГБУЗ ЦЭМП.

Выставка стала важной площадкой для диалога между регионами и федеральными органами власти. Журналисты, которые всегда обращают внимание на детали, подчеркнули - организаторы позаботились обо всех посетителях, с разными потребностями и интересами. А производители российских товаров после выставки говорят: теперь о них знают по всей стране и за рубежом.

Особое внимание - к тем, кто представляет регионы, расположенные в непосредственной близости к зоне проведения СВО.

"Я очень благодарна за то, что была такая акция в поддержку Белгородской области. Белгород - вы в наших сердцах. Спасибо нашей семье. Пока мы вместе - мы непобедимы", - сказала Наталья Ковалева, заведующая отделом развития креативных индустрий ГБУК "Белгородский государственный центр народного творчества".

"Только за тот период, когда мы продлили выставку на несколько месяцев, 7,5 млн человек пришло. Огромная цифра! Участники говорили и о международном интересе. Делегации из 120 стран приехали сюда. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Важно это красиво и талантливо преподнести. У вас это получилось", - отметил Путин.

В День семьи, любви и верности на ВДНХ приехали финалисты конкурса "Это у нас - семейное". В этом году в нем приняли участие почти 600 тысяч человек. Обязательное условие - в каждой команде должны быть представители по крайней мере трех поколений. В финал вышли 300 семей. Это больше двух тысяч человек из 83 регионов. Целыми семьями конкурсанты готовили фамильные блюда. Устраивали званые ужины. Сочиняли песни. Записывали на камеру спортивные тренировки.

За встречей на ВДНХ следили финалисты, которые собрались в мастерской управления Сенеж - там вечером будут объявлены победители конкурса. Самому младшему участнику - 5, самому старшему - 108.

Семьи задали вопрос о финансовой поддержке со стороны государства. Владимир Путин заявил, что остаток материнского капитала теперь можно будет потратить на любые нужды. Пока речь идет о сумме в 10 тысяч рублей. Возможно, в дальнейшем этот лимит будем повышен.

Путин: После того, как люди расходуют основную часть материнского капитала, остается какая-то небольшая сумма, с которой вроде как и сделать уже ничего нельзя. Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте для начала это будет 10 тысяч рублей, а потом посмотрим. Может, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства. Просто выплатить семьям эти деньги - и все.

Встретился президент на выставке и с участниками фестиваля молодежи и студентов. Ребята рассказали Владимиру Путину, как прошло это грандиозное мероприятие, и поделились своими планами на жизнь.

Евгения Проскурнова, "ТВ Центр"

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