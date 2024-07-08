Собянин: Пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза с запуском ВСМ

Проект призван способствовать росту деловой активности и туризма, повышению качества жизни
Сергей Собянин сообщил о подписании концессионного соглашения о строительстве первой высокоскоростной ж/д магистрали "Москва - Санкт-Петербург".
"Проект создан в соответствии с поручением президента России. Соглашение сроком на 40 лет подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя крупнейшими мегаполисами страны, а также разработку высокоскоростных поездов", - уточнил мэр столицы в посте в Telegram.
Как добавил Собянин, ВСМ-1 "Москва - Санкт-Петербург" пройдет по нескольким регионам. Проект призван способствовать росту деловой активности и туризма, повышению качества жизни.
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"Путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут - это в два раза быстрее, чем на "Сапсане". Из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери - за 39 минут. Планируется, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 миллионов человек в год. При строительстве ВСМ-1 будут применяться отечественные технологии и оборудование", - заключил мэр.