ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Собянин: Пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза с запуском ВСМ

17:05
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Проект призван способствовать росту деловой активности и туризма, повышению качества жизни

Сергей Собянин сообщил о подписании концессионного соглашения о строительстве первой высокоскоростной ж/д магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

"Проект создан в соответствии с поручением президента России. Соглашение сроком на 40 лет подразумевает создание инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта между двумя крупнейшими мегаполисами страны, а также разработку высокоскоростных поездов", - уточнил мэр столицы в посте в Telegram.

Как добавил Собянин, ВСМ-1 "Москва - Санкт-Петербург" пройдет по нескольким регионам. Проект призван способствовать росту деловой активности и туризма, повышению качества жизни.

"Путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут - это в два раза быстрее, чем на "Сапсане". Из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери - за 39 минут. Планируется, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 миллионов человек в год. При строительстве ВСМ-1 будут применяться отечественные технологии и оборудование", - заключил мэр.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Новости по теме
Ленинградский вокзал в Москве
Ленинградский вокзал в Москве
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.