Собянин: Пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза с запуском ВСМ

Сергей Собянин сообщил о подписании концессионного соглашения о строительстве первой высокоскоростной ж/д магистрали "Москва - Санкт-Петербург".

Как добавил Собянин, ВСМ-1 "Москва - Санкт-Петербург" пройдет по нескольким регионам. Проект призван способствовать росту деловой активности и туризма, повышению качества жизни.

"Путь из Москвы в Санкт-Петербург займет 2 часа 15 минут - это в два раза быстрее, чем на "Сапсане". Из Зеленограда в центр Москвы можно будет добраться всего за 14 минут, а из Твери - за 39 минут. Планируется, что с запуском ВСМ-1 пассажиропоток между Москвой и Санкт-Петербургом вырастет в 3,2 раза и в 2030 году достигнет 32 миллионов человек в год. При строительстве ВСМ-1 будут применяться отечественные технологии и оборудование", - заключил мэр.