"Боинг" может лишиться многомиллиардных госконтрактов

Авиагигант согласился признать вину в мошенничестве и преступном сговоре

В США получил неожиданное продолжение громкий скандал с участием корпорации "Боинг", которая теперь может лишиться многомиллиардных госконтрактов, не говоря о непоправимых репутационных потерях.

Авиагигант согласился признать вину в мошенничестве и преступном сговоре в связи с двумя катастрофами. Речь о расследовании американским Минюстом дел о крушениях самолетов серии 737 MAX, которые произошли в Индонезии и Эфиопии в 2018 и 2019 годах. В обоих случаях пилоты сообщали о сбоях в системе улучшения характеристик маневренности. Тогда многие страны, включая Россию, приостановили эксплуатацию лайнеров этой серии в целях безопасности.

Запрет был снят, когда "Боинг" устранил проблему. Однако от ответственности уйти не удалось. Если суд одобрит сделку с Минюстом США, то авиакорпорация, помимо признания вины, будет обязана выплатить штраф в размере 243 миллионов долларов. Под вопросом окажется и сотрудничество с NASA и Пентагоном.

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