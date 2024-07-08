Отказавшийся уходить Байден объявил о победе над Дональдом Трампом

Действующий президент не намерен отказываться от гонки

Шумиха вокруг теледебатов между американским лидером Джо Байденом и кандидатом в президенты Дональдом Трампом не утихает. Поводом для обсуждений стало, по мнению общественности, провальное выступление действующего главы государства. Многие, в том числе и демократы-однопартийцы, уверены, что Джо Байдену следует отказаться от президентской гонки.

Вот только сам он считает иначе. На своей официальной страничке в социальной сети Х (бывшая Twitter) Байден опубликовал письмо, в котором сообщил, что отказался покидать президентскую гонку, и высказал уверенность, что только он в состоянии одержать победу над своим главным оппонентом.

"Я могу ответить на все это четко и ясно: я бы не добивался переизбрания, если бы не был абсолютно уверен в том, что больше, чем кто бы то ни было, подхожу для того, чтобы победить Дональда Трампа", - заявил американский лидер.

Джо Байден, впрочем, отметил, что "не закрывает глаза" на опасения, звучащие после его дебатов с республиканцем, однако считает их беспочвенными. Ранее он в интервью ABC заявил, что откажется от президентской гонки только в случае божественного вмешательства.

Пока же активно в дела американского лидера, по слухам, вмешивается только группа влиятельных спонсоров, которая призвала Байдена отказаться от борьбы за следующие четыре года у власти "ради будущего нации".

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