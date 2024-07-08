Владимир Путин созвонился с избранным президентом Ирана Пезешкианом

Российский лидер поздравил его с победой

В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил Масуда Пезешкиана с победой на президентских выборах в Иране и пожелал ему успехов. Также оба выразили удовлетворение высоким уровнем добрососедских отношений и подтвердили готовность к совместной работе, а еще условились об организации в текущем году личных контактов, сообщает пресс-служба Кремля.

Напомним, что кандидат от реформаторского крыла Масуд Пезешкиан победил во втором туре президентских выборов в Иране и стал девятым президентом страны, получив более 16 миллионов голосов избирателей. По словам главы иранского избиркома Мохсена Эслами, всего подсчитали 30 573 931 голосов, явка составила 49,8%.

Президентские выборы в Иране были вынужденными. Дело в том, что 19 мая в результате авиакатастрофы погиб лидер страны Эбрахим Раиси. Вертолет с президентом Ирана возвращался из Азербайджана после рабочего визита иранской делегации. В районе Арсбарана провинции Восточный Азербайджан на северо-западе страны он потерпел крушение.

Вертолет искали больше десяти часов 73 спасательных отряда, поисковую операцию осложняли тяжелые погодные условия. Лишь к утру 20 мая воздушное судно было обнаружено, выживших не нашли.

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