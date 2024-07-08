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Полезно знать: специальный репортаж "Формула счастья"

19:08
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Число многодетных семей в России растет год от года

Счастье быть многодетными родителями открывают в России все больше семей. Сейчас их в стране - 24 с половиной миллиона, в них воспитываются 30 миллионов детей. И в последние годы все больше пар планируют рождение трех и более детей. Число многодетных семей превысило 2 миллиона 400 тысяч. Эту замечательную тенденцию государство поддерживает комплексными мерами на всех уровнях – региональном и федеральном, по программам национального проекта "Демография".

Материнский капитал можно направить на улучшение жилищных условий, ежемесячные выплаты на ребенка до трех лет, образование детей, накопительную пенсию родителей, покупку товаров и услуг для детей с инвалидностью. В настоящее время завершается работа над обновлением условий программы "Семейная ипотека". Выплату для многодетных семей в размере до 450 тысяч рублей можно направить на погашение ипотеки.

Число многодетных семей в России растет год от года - во многом благодаря помощи государства. О том, как постепенно возрождается традиция большой семьи и почему это имеет такое значение, - смотрите специальный репортаж Натальи Бабкиной "Формула счастья".

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