Певец Алексей Чумаков о разводе: "В расставании всегда виноваты оба"

Исполнитель затронул щекотливую тему

Новость о разводе певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова продолжает будоражить общественность. Подлила масла в огонь именно артистка, когда опровергла слова модели Анастасии Решетовой, которую, к слову, называют виновницей расставания певицы с мужем после 18 лет брака.

Ходят слухи, что Ян Абрамов начал изменять Алсу вскоре после шикарного бракосочетания. И даже рождение троих детей, дочерей Сафины и Микеллы и сына Рафаэля, не отрезвило бизнесмена.

На днях стало известно, что Алсу подала в суд иск о разделе совместно нажитого имущества. Говорят, Ян Абрамов не намерен так просто отпускать жену и хочет всеми силами восстановить семью. Вот только сама артистка, по всей видимости, потеряла надежду на благополучное будущее своего брака.

Интересно, что на сторону певицы встало немало представителей отечественного шоу-бизнеса. А вот за Яна Абрамова заступились единицы. Среди них, что интересно, певец Алексей Чумаков. Он рассказал, что поддерживает связь и с Алсу и с Яном Абрамовым, и выразил надежду, что они смогут примириться и сойтись.

"Состояние у обоих так себе, мягко говоря. Знаю, что, несмотря на массу слухов, Ян сейчас не состоит ни с кем в отношениях. Все его переживания и поступки говорят, что он хочет сохранить семью. В расставании всегда виноваты оба, равно как и оба должны идти навстречу друг другу, чтобы спастись", - цитирует Чумакова телеграм-канал "Неопра, блин!"

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