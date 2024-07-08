Печаль Макрона, или пороховая бочка Европы: все о выборах во Франции

Печальные (для самих французов) итоги

В поствыборной Франции новость номер один о том, что Эмманюэль Макрон не принял отставку Габриэля Атталя и попросил его остаться на посту премьер-министра, чтобы "обеспечить стабильность страны". То, что картинно подавший в отставку Атталь останется на посту до формирования нового кабинета министров, было понятно сразу. Премьер и сам об этом заявил накануне. Предполагалось, правда, что руководить кабинетом министров он продолжит недолго и всё-таки в статусе "исполняющего обязанности". Однако Макрон, похоже, пошел ва-банк. Не только оставил своего премьера на месте, но еще и заявил, как пишет газета "Политико", что мандат на формирование правительства победившему "Новому народному фронту" он предоставит только в том случае, если этот альянс не развалится в течение нескольких недель.

Левые возмущены, но расчет Макрона логичен. Блок левых сил был сколочен на скорую руку - специально под эти досрочные выборы, чтобы не допустить победы партии Ле Пен. Кроме "Непокоренной Франции" Меланшона, там еще три движения - коммунисты, социалисты и "зеленые". С разными взглядами, целями и методами. Как угроза прихода к власти правых сплотила их, так борьба за кресла может и разъединить.

Собственно, разногласия уже налицо. И прежде всего спорят - о тактическом объединении с макронистами.

"Некоторые силы из левого альянса, а именно "зеленые" и социалисты, в отличие от того же Меланшона стремятся создать коалицию с центристским лагерем президента. Если они пойдут к Макрону и скажут: "Мы можем создать широкую коалицию, которая будет иметь абсолютное большинство", тогда Макрон будет иметь право выбрать премьером кого-то из этого нового альянса, игнорируя Меланшона и коммунистов", - передает Reuters.

Неслучайно потенциальным премьером уже называют одного из лидеров социалистов - бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Дескать, Макрон выберет именно его удобную кандидатуру, если сможет объединится с частью левых сил.

Есть и другой сценарий: макронисты планируют оставаться у власти как можно дольше. В идеале - год, после чего президент снова получит конституционное право распустить парламент и объявить выборы. Это ровно тот политический хаос, о котором предупреждала Марин Ле Пен сразу после оглашения результатов голосования.

"Франция погружается в болото. Три блока получат более-менее одинаковое влияние в Нацсобрании. Работа парламента будет парализована. Мы получим ещё один год неконтролируемой миграции, снижения покупательной способности и повышения нестабильности в стране", - сказала она.

Впрочем, дела у действующего президента идут вовсе не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Та же Ле Пен абсолютно здраво оценивает ситуацию, называя результат своей партии вовсе не поражением, а всего лишь "отсроченной победой". Правые почти вдвое увеличили число мандатов и смогут теперь активно влиять на работу парламента. Макрон же, наоборот, позиции растерял.

Есть и куда более печальный для него итог этих выборов. Политический ландшафт Пятой республики окончательно превратился в лоскутное одеяло, сотканное из регионов, население которых резко расходится во взглядах. Это, попросту говоря, пороховая бочка, которая если уж взорвется, то беспорядки, охватившие страну накануне, покажутся детским лепетом.

Ольга Оксенич, "ТВ Центр"

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