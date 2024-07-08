Печаль Макрона, или пороховая бочка Европы: все о выборах во Франции

Печальные (для самих французов) итоги
В поствыборной Франции новость номер один о том, что Эмманюэль Макрон не принял отставку Габриэля Атталя и попросил его остаться на посту премьер-министра, чтобы "обеспечить стабильность страны". То, что картинно подавший в отставку Атталь останется на посту до формирования нового кабинета министров, было понятно сразу. Премьер и сам об этом заявил накануне. Предполагалось, правда, что руководить кабинетом министров он продолжит недолго и всё-таки в статусе "исполняющего обязанности". Однако Макрон, похоже, пошел ва-банк. Не только оставил своего премьера на месте, но еще и заявил, как пишет газета "Политико", что мандат на формирование правительства победившему "Новому народному фронту" он предоставит только в том случае, если этот альянс не развалится в течение нескольких недель.
Левые возмущены, но расчет Макрона логичен. Блок левых сил был сколочен на скорую руку - специально под эти досрочные выборы, чтобы не допустить победы партии Ле Пен. Кроме "Непокоренной Франции" Меланшона, там еще три движения - коммунисты, социалисты и "зеленые". С разными взглядами, целями и методами. Как угроза прихода к власти правых сплотила их, так борьба за кресла может и разъединить.
Собственно, разногласия уже налицо. И прежде всего спорят - о тактическом объединении с макронистами.
"Некоторые силы из левого альянса, а именно "зеленые" и социалисты, в отличие от того же Меланшона стремятся создать коалицию с центристским лагерем президента. Если они пойдут к Макрону и скажут: "Мы можем создать широкую коалицию, которая будет иметь абсолютное большинство", тогда Макрон будет иметь право выбрать премьером кого-то из этого нового альянса, игнорируя Меланшона и коммунистов", - передает Reuters.
Неслучайно потенциальным премьером уже называют одного из лидеров социалистов - бывшего президента Франции Франсуа Олланда. Дескать, Макрон выберет именно его удобную кандидатуру, если сможет объединится с частью левых сил.
Есть и другой сценарий: макронисты планируют оставаться у власти как можно дольше. В идеале - год, после чего президент снова получит конституционное право распустить парламент и объявить выборы. Это ровно тот политический хаос, о котором предупреждала Марин Ле Пен сразу после оглашения результатов голосования.
"Франция погружается в болото. Три блока получат более-менее одинаковое влияние в Нацсобрании. Работа парламента будет парализована. Мы получим ещё один год неконтролируемой миграции, снижения покупательной способности и повышения нестабильности в стране", - сказала она.
Впрочем, дела у действующего президента идут вовсе не так гладко, как может показаться на первый взгляд. Та же Ле Пен абсолютно здраво оценивает ситуацию, называя результат своей партии вовсе не поражением, а всего лишь "отсроченной победой". Правые почти вдвое увеличили число мандатов и смогут теперь активно влиять на работу парламента. Макрон же, наоборот, позиции растерял.
Есть и куда более печальный для него итог этих выборов. Политический ландшафт Пятой республики окончательно превратился в лоскутное одеяло, сотканное из регионов, население которых резко расходится во взглядах. Это, попросту говоря, пороховая бочка, которая если уж взорвется, то беспорядки, охватившие страну накануне, покажутся детским лепетом.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram