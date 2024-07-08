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Собянин обсудил с депутатом Госдумы Первышовым программу для участников СВО "Время героев"

19:26
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Мэр пообещал оказать всю необходимую поддержку

Мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник встретился с депутатом Госдумы Евгением Первышовым.

"Обсудили программу развития для участников СВО "Время Героев", которая реализуется по поручению Президента России Высшей школой государственного управления РАНХиГС на базе Мастерской управления "Сенеж". Поделился с Евгением опытом управления большим городом. Рассказал о главных отраслевых проектах Москвы, задачах и ближайших планах", - написал глава города в Telegram.

Собянин также пожелал парламентарию удачи в последующем обучении и реализации всех планов. Мэр пообещал оказать всю необходимую поддержку.

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