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На причастность к теракту в Дагестане проверяются новые лица

19:14
  • понедельник
  • 08 июля 2024

С сообщением выступили в Следственном комитете

23 июня вооруженные боевики напали на синагогу и церковь в Дербенте, а также на церковь и пост ДПС, находящийся рядом с синагогой в Махачкале. В результате погибли 22 человека, в том числе 15 полицейских и сотрудник Росгвардии, более 20 человек пострадали.

Пять боевиков были ликвидированы, их личности установлены. Однако в Следственном комитете выступили с сообщением о проверке на причастность к терактам в Дагестане ряда новых лиц, чтобы никто не ушел от уголовной ответственности.

Отметим, что председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил руководителю Главного следственного управления доложить о ходе расследования дела.

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