Президент Владимир Путин наградил певицу Аниту Цой

Артистка удостоилась престижного звания

Анита Цой удостоилась медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Соответствующий указ президента Владимира Путина опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Столь престижной награды популярная исполнительница удостоилась "за большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу".

Отметим, что Анита Цой не только популярная исполнительница, но еще и композитор, телеведущая, филантроп. В 2021 году она получила звание народной артистки России.

Кроме того, Анита Цой является генеральным директор компании "Галерея "Мастер", которая специализируется на организации культурных мероприятий и позиционирует себя как выставочная площадка для художников и дизайнеров.

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