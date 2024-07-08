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Беркович и Петрийчук приговорили к шести годам тюрьмы

19:50
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Также суд запретил женщинам пользоваться интернетом

2-й Западный окружной военный суд вынес решение по делу режиссера Евгении Беркович и драматурга Светланы Петрийчук (внесены в реестр экстремистов и террористов). Женщин приговорили к шести годам колонии по статье об оправдании терроризма в спектакле "Финист ясный сокол". Заседание проходило в закрытом режиме.

В постановке рассказывается о русских девушках, которые в Сети знакомятся с вербовщиками ИГИЛ (террористическая организация, запрещенная в России) и уезжают в Сирию.

Примечательно, что пару лет назад этот спектакль получил премию "Золотая маска" за работу драматурга и художника по костюмам.

По версии следствия, постановка оправдывает терроризм. Такие выводы основаны на экспертизе создателя науки "деструктология" Романа Силантьева, который также обнаружил в пьесе "признаки идеологии радикального феминизма".

Также согласно решению суда, Беркович и Петрийчук запрещено пользоваться интернетом в течение четырех лет.

Сообщается, что  в срок отбывания наказания зачтется время ареста режиссера и сценаристки, которые больше года находятся в СИЗО, из расчета день за день.

Беркович и Петрийчук не согласны с приговором и считают его незаконным. Адвокат Ксения Карпинская сказала журналистам, что защита будет обжаловать это решение. "Девушки совершенно не виновны. Ничего нового в закрытой части не было", - цитирует адвоката РБК.

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