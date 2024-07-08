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Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в Ново-Огареве

20:04
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Российский лидер отметил успехи премьера Индии в развитии страны

В Ново-Огареве состоялась неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры пообщались за чаепитием. Основная рабочая часть визита Моди состоится во вторник.

Путин на встрече с Моди отметил успехи премьера Индии в развитии страны, поздравил с переназначением на пост.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что 9 июля Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном формате. Заявлений для СМИ не ожидается.

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