Путин и Моди пообщались в неформальной обстановке в Ново-Огареве

Российский лидер отметил успехи премьера Индии в развитии страны

В Ново-Огареве состоялась неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди, сообщила пресс-служба Кремля.

Лидеры пообщались за чаепитием. Основная рабочая часть визита Моди состоится во вторник.

Путин на встрече с Моди отметил успехи премьера Индии в развитии страны, поздравил с переназначением на пост.

Ранее Дмитрий Песков сообщил, что 9 июля Путин и Моди проведут переговоры в узком и расширенном формате. Заявлений для СМИ не ожидается.

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