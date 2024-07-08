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Россияне смогут заключить брак без документов

20:42
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Разрабатывается новый сервис

Вице-премьер Дмитрий Григоренко поручил разработать соответствующий механизм, которым займутся Минюст, Минцифры, ФНС и Центр биометрических технологий.

Предполагается, что с внедрением специального сервиса желающие сыграть свадьбу пары смогут приходить на церемонию без каких-либо документов, а подтверждать личность будут при помощи биометрии. Возможность зарегистрировать брак по паспорту, конечно же, останется.

"Указом президента 2024 год объявлен в нашей стране годом семьи. Важно, чтобы человек мог выбрать наиболее комфортный для него способ регистрации брака - с паспортом или без", - отметили в аппарате вице-премьера.

По словам источника, идея заключать браки без паспорта появилась прошлой зимой, когда на выставке "Россия" на ВДНХ сыграли пилотную свадьбу. В ходе церемонии личности жениха и невесты были подтверждены с помощью биометрии.

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