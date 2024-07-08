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Собянин: В Москве будут готовить специалистов по информбезопасности

20:34
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Защита данных играет ключевую роль

"Московская техническая школа" будет готовить специалистов по информационной безопасности, которая играет ключевую роль, ведь многие производства сейчас все чаще переходят на цифровой формат работы. Уже доступно больше 200 курсов по десяти общим и четырем специальным направлениям. С момента запуска обучение в проекте прошли свыше 2,7 тысячи человек, отмечается в телеграм-канале мэра Москвы Сергея Собянина.

Разработкой нового направления занимаются представители ведущих вузов и компаний Москвы — около 20 организаций. Среди них Финансовый университет, НИЯУ МИФИ, МГТУ им. Н.Э. Баумана, Московский Политех, Университет МИСИС и АО "Инфовотч".

Москва готова оказать поддержку всем, кто хочет реализовать себя в сфере промышленности - и на любых этапах. Для школьников открывают инженерные классы, студентам колледжей и вузов предлагают стажировку на высокотехнологичных предприятиях, а сотрудникам производств помогают повысить квалификацию.

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