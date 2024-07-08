Увеличилось число погибших в белгородском селе Никольское после атаки ВСУ

С сообщением выступил губернатор Вячеслав Гладков

В результате удара ВСУ по белгородскому селу Никольское погибло три человека. Об этом на своем официальном канале в "Телеграм" сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

"Водитель легкового автомобиля, находившийся в момент прилета на соседнем перекрестке, получил ранения. Его коллега сел за руль и повез раненого в сторону Белгорода для оказания медицинской помощи. К большому горю, по пути в больницу мужчина скончался", - рассказал глава региона.

В заключение Вячеслав Гладков выразил свои соболезнования семье и близким погибшего. Напомним, что воздушный удар по селу Никольское произошел сегодня днем, 8 июля. Снаряд прилетел в двухэтажное здание, где располагались ресторан и магазин. На месте погиб мужчина. Второй пострадавший умер уже в больнице. Также в клинику попала женщина, у которой диагностировали осколочные ранения.

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