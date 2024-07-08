Путин за рулем электрокара прокатил премьера Индии Моди

Президент России с распростертыми объятиями встретил гостя в Ново-Огареве

В Ново-Огареве состоялась неформальная встреча Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди. Российский президент угостил высокопоставленного гостя виноградом, орехами и различными восточными сладостями, а потом прокатил его на электрокаре.

Примечательно, что сам Владимир Путин сидел за рулем шустрого транспорта, передает телеканал "Россия 1". Моди расположился рядом с российским лидером, а за спинами у них на небольших сиденьях уселись переводчица и помощник. В Сети распространилось видео поездки первых лиц двух государств по Ново-Огареву.

В ходе неформальных переговоров Путин и Моди обсудили актуальные вопросы двусторонних отношений и мировые проблемы. Рабочая же встреча ожидается в полдень, 9 июля.

"Будет беседа в узком составе, будут российско-индийские переговоры в формате официального завтрака", - рассказал ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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