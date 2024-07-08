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Отец обратился к Жанне Фриске: "Нам уже тоже недолго осталось. Жди"

22:15
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Сегодня, 8 июля, певица отметила бы юбилей

Певице Жанне Фриске исполнилось бы 50 лет. По такому поводу в студии программы Андрея Малахова собрались самые близкие и друзья артистки. Появился и отец Жанны Владимир Фриске. Он не скрывает, что несмотря на годы, прошедшие со дня смерти популярной исполнительницы, ему все также тяжело. Очевидно, родные люди так и не смирились с потерей.

"Фонд твой работает, мама болеет, Платошку не видим, но ничего, это все поправимо. Самое главное, чтобы тебе там лучше было, чем нам здесь. Нам уже тоже недолго осталось. Жди", - обратился к Жанне родитель.

Напомним, что артистки не стало летом 2015 года. Певица умерла после борьбы с раком головного мозга. О печальном диагнозе она узнала вскоре после рождения единственного ребенка - сына Платона. Когда Жанна умерла, отец ее наследника, ведущий Дмитрий Шепелев, забрал его и увез за границу.

Впоследствии он и стал заниматься воспитанием Платона. Родственники Жанны пытались по-всякому воздействовать на Дмитрия, но так и не смогли добиться от него встреч с мальчиком. Но с недавних пор Шепелев стал показывать фотографии и видео с ребенком.

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