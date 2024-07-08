Джон Кирби выступил с важными заявлениями

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби озвучил несколько сообщений в Белом доме. Так, он объявил, что Соединенные Штаты не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории России.

"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", - цитирует Кирби РИА Новости.

Кроме того, Белый дом признал, что Украина бьет по Крыму американскими ракетами ATACMS.

"Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS, ударные ракеты большой дальности, в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы", - заявил спикер на брифинге.

Также в ближайшее время США и их союзники сделают ряд важных заявлений, которые будут касаться помощи Украине, а еще НАТО, в свою очередь, объявит о новых шагах по усилению военного и политического сотрудничества, чтобы также помочь Украине.

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