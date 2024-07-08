ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Белый дом признал, что Украина бьет по Крыму американскими ракетами

22:34
  • понедельник
  • 08 июля 2024

Джон Кирби выступил с важными заявлениями

Координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби озвучил несколько сообщений в Белом доме. Так, он объявил, что Соединенные Штаты не планируют отменять ограничения для ВСУ на удары американским оружием вглубь территории России.

"Никаких изменений в нашей политике. Несколько недель назад президент дал указания Украине. Они могут использовать поставляемые вооружения для ударов по целям вдоль границы. Это сохраняется", - цитирует Кирби РИА Новости.

Кроме того, Белый дом признал, что Украина бьет по Крыму американскими ракетами ATACMS.

"Украина применила предоставленные США ракеты ATACMS, ударные ракеты большой дальности, в Крыму, уничтожив российские зенитно-ракетные комплексы, командные узлы, аэродромы", - заявил спикер на брифинге.

Также в ближайшее время США и их союзники сделают ряд важных заявлений, которые будут касаться помощи Украине, а еще НАТО, в свою очередь, объявит о новых шагах по усилению военного и политического сотрудничества, чтобы также помочь Украине.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен" Мы в Telegram
Главное сегодня
Последствия обстрела Севастополя
Последствия обстрела Севастополя
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2024 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.